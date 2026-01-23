Cumple Sindicatura con pago del Impuesto Predial 2026

El personal de la Sindicatura Municipal, encabezado por la Síndica Olivia Franco, realizó el pago correspondiente al Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2026, en las cajas de la Tesorería Municipal, ubicadas en el edificio Eloy S. Vallina.

La Síndica hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche las alternativas de apoyo que ofrece la Tesorería Municipal, especialmente para quienes mantienen adeudos importantes. Señaló que aún existen opciones para regularizar su situación y acceder a descuentos vigentes durante los primeros meses del año.

“Es importante que la ciudadanía se acerque a Tesorería para buscar regularizar su situación. Todavía en febrero y marzo la Administración Municipal tiene descuentos en el pago del Predial”, expresó Olivia Franco.

Detalló que durante el mes de enero los contribuyentes pueden obtener un 12% de descuento en el pago del Impuesto Predial, mientras que en febrero y marzo los descuentos serán del 8% y 4%, respectivamente. “Estamos invitando a toda la ciudadanía a que aproveche, tenemos el resto del mes para este descuento del 12%, que es de mucha utilidad para la economía familiar”, destacó.

La Síndica subrayó que el cumplimiento de esta obligación es un acto de responsabilidad cívica. “Al igual que miles de chihuahuenses, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Aprovecho para invitar a la ciudadanía que todavía no lo ha hecho a que acuda a cumplir con esta obligación, ya que los recursos recaudados son fundamentales para financiar obras y programas que benefician a la comunidad”.

Finalmente, Olivia Franco señaló que la Sindicatura mantiene una vigilancia constante para asegurar que los recursos provenientes de los impuestos sean utilizados de manera adecuada. “Gracias a lo recaudado, el Gobierno Municipal ejecuta obras y programas, mismos que la Sindicatura vigila de cerca para que los impuestos pagados por la ciudadanía tengan el mejor destino”, concluyó.