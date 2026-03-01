Cuarto Informe: 95% de las viviendas tienen agua potable

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que, según datos del INEGI, el 95 por ciento de las viviendas chihuahuenses tienen acceso al servicio de agua potable en la entidad.

Como parte de su Cuarto Informe de Gobierno, informó que se mejoró el drenaje en más de 157 mil hogares, llevando dicho servicio por primera vez a 40 mil viviendas, así como agua potable por primera vez para 46 mil familias.

“Y si hablamos de atender lo esencial, hay un principio que ha guiado siempre mi convicción como gobernante: que todas y todos reciban el servicio más básico y más indispensable: el acceso al agua. Durante años, la inversión en agua potable y drenaje fue postergada o minimizada, porque se trata de obra enterrada, que no se presta para cortar listones y salir en los medios de comunicación”.