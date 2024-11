Telescopio James Webb capta un ‘sombrero’ espacial a 30 millones de años luz de la Tierra

Captadas desde el telescopio espacial James Webb mediante su instrumento de infrarrojo medio (MIRI), recientes imágenes de la galaxia del ‘Sombrero’ –también conocida como Messier 104 (M104)– muestran nuevos detalles de ese fascinante cuerpo astronómico, informó este lunes la Agencia Espacial Europea (ESA).

The Sombrero galaxy also contains some 2,000 globular clusters. These serve as pseudo laboratories for studying stars ✨ with thousands of stars within one system of the same age, but varying masses and other properties. 3/4 pic.twitter.com/FbVckz8lPQ

— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) November 25, 2024