Sony World Photography Awards 2024: la crueldad y la belleza del mundo en el que vivimos representado en imágenes

Hay muchos concursos de fotografía en el mundo, pero entre los más destacados encontramos los Sony World Photography Awards que desde hace tiempo llevan reconociendo el trabajo de fotógrafos de todas partes. Como cada año por estas fechas, la World Photography Organisation ha anunciado los ganadores de su edición más reciente, en concreto, de la edición 2024.

El premio mayor, denominado oficialmente Photographer of the Year, ha sido otorgado a la fotógrafa Juliette Pavy (Francia) por su serie ‘Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women’. Se trata de una obra que aborda un control de natalidad involuntario liderado por las autoridades danesas en las décadas de 1960 y 1970 en Groenlandia.

Un concurso con varias categorías (y premios)

Pavy ha sido elegida por el jurado entre los diez ganadores de la categoría Professional, que fueron anunciados hoy junto con los ganadores del segundo y tercer puesto de cada categoría. En la ceremonia de premiación desarrollada en Londres también se reconoció a los ganadores absolutos de los premios Open, Student y Youth, así como al ganador del premio a la sostenibilidad.

La ganadora del Photographer of the Year recibirá un premio de 25.000 dólares más una colección de quipos fotográficos de Sony. También tendrá la oportunidad de presentar un nuevo conjunto de obras en la edición 2025 del evento. Los premios Open y sostenibilidad recibirán, por su parte, 5.000 dólares cada uno. El primero, no obstante, también recibirá equipos Sony y podrá exponer su trabajo.

Si quieres ver las imágenes, podrás hacerlo en la exposición Sony World Photography Awards 2024 en Somerset House, Londres, desde el 19 de abril. Este edificio situado en la orilla del Támesis será el hogar de los trabajos ganadores, pero también de los finalistas y preseleccionados del concurso impulsado por la World Photography Organisation. Tendrás tiempo hasta el 6 de mayo para vivir esta experiencia.

Los ganadores de la categoría Professional

Un panel de diez expertos ha elegido a los ganadores de esta categoría. Para participar había que enviar entre cinco y diez imágenes que demostrasen un dominio técnico y un enfoque sólido de la narrativa. Todos los ganadores de esta categoría recibirán un kit de imagen digital de Sony.