Roban pasteles de Costco a revendedora; acusa a conductor de DiDi

Una revendedora de Costco denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de robo por parte de un conductor de DiDi.

“Mande mis pasteles por DiDi y no me llegaron mis cosas al destino. El conductor se robó ventiladores y pasteles, un poco más de 6 mil pesos”, compartió la revendedora.

Entre lágrimas, Magi, la revendedora, explicó que ella acudió al Costco Coapa en motoneta como siempre y al finalizar sus compras, no pudo transportarlos, por lo que pidió un servicio de taxi. En esta ocasión ella pidió un DiDi con destino a su domicilio, subió sus cosas para iniciar el viaje y seguir al conductor, pero lo perdió de vista, el chofer finalizó el viaje y nunca llegó con sus cosas.

En cuanto se dio cuenta del robo, la revendedora de Costco habló a la plataforma de viajes para pedir su apoyo y localizar al chofer que robo sus cosas, pero no recibió apoyo y se deslindó de la situación argumentando que debió de pagar un servicio más caro.

“Hablé a DiDi y me dijeron que no se hacen responsables de la entrega. Yo la verdad siempre había pedido DiDi express y nunca me había pasado nada de esto”, explicó Magi.

La revendedora desesperada pidió apoyo a los internautas para dar con el conductor que se robó sus productos de nombre Carlos que manejaba un auto de la Volkswagen Vento color gris, con placas NLF8302.

“Ya me quedé bien endrogada, más que nada porque ya me habían pagado los productos y no sé qué hacer si este conductor no aparece”, dijo con tristeza Magi.

