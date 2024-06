Las primeras muestras de la cara oculta de la Luna llegan a la Tierra

El módulo de reentrada de la misión de exploración lunar Chang’e-6 aterrizó este martes en la división administrativa de Siziwang, en Mongolia Interior, en el norte de China.

La Chang’e-6 completó con éxito su histórica misión de recolectar las primeras muestras de la cara oculta de la Luna, lo que representa un importante paso para el programa de exploración espacial del país asiático.

The Chang'e-6 return module has successfully landed in northern China's Inner Mongolia region, the CNSA announced. This marks the first-ever mission to collect samples from the far side of the moon. Here are some highlights from Chang'e-6's remarkable journey home. #ChinaSpace pic.twitter.com/iBaj1eOB7n

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) June 25, 2024