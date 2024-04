«Hay un 60% de posibilidades de que viaje a la Luna»: hablamos con Pablo Álvarez, el primer astronauta español desde Pedro Duque

Me pasaron varias cosas memorables intentando entrevistar a Pablo Álvarez, el primer astronauta español desde Pedro Duque. La primera fue que rellené mal el formulario de la Agencia Espacial Europea (ESA) y solicité una entrevista para el 22 de marzo, una fecha del pasado, en lugar del 22 de abril, el día de su graduación. Incapaz de completar con éxito la prueba cognitiva de saber en qué día vivo, pensaba que había perdido mi oportunidad cuando Pablo me escribió.

Recién llegado de su primer vuelo parabólico, a tres días de graduarse como astronauta, Pablo Álvarez me preguntó si hacíamos la entrevista al final. Le expliqué la situación. «No te preocupes», dijo. Y a los cinco minutos recibí una confirmación de la ESA.

Lo segundo que me voló la cabeza fue el hecho de que Pablo me conociera. Es un friki del espacio y la tecnología, quizá el mayor friki de su promoción. Lee nuestros artículos de Xataka (me recriminó entre risas haberlo mencionado en octubre de 2023 en un post sobre practicar sexo en el espacio), y también escucha mi pequeño pódcast de exploración espacial y otro que hago sobre inteligencia artificial.

Hablamos por videollamada durante una hora, probablemente más de lo que su agenda permite, y solo me sacó momentáneamente de la conversación el hecho de que mis vecinos empezaran a discutir a grito pelado junto a mi ventana porque uno había cerrado la llave general del agua para solucionar una avería en su casa.

Los gritos de mis vecinos empezaron a filtrarse por el micrófono mientras el astronauta contestaba a mis preguntas y, aunque me puse rojo de la vergüenza, pensé que esto era un síntoma de que España volvía a tener un astronauta. Quizá el primero en la historia que vaya a la Luna.

Pablo, está demostrado que eres una de las personas más preparadas de España. La ESA ha certificado que tienes la capacidad de tomar decisiones con seguridad y precisión, aunque sean urgentes y estés bajo mucho presión. Tienes en tus manos cerrar el debate para siempre. La tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla?

Le conté a un amigo de León que te iba a entrevistar y me dijo: «pregúntale si tiene familia en la Omaña y si conoce a tal…». No te voy a hacer esa pregunta, pero ¿crees que una nueva generación de españoles se va a sentir más cerca del espacio gracias a ti, como te pasó a ti con Pedro Duque? ¿Qué te gustaría inspirar en ellos?

Espero que sí, que esto sirva para inspirar a mucha gente, y además también está Sara como reservista, que es un ejemplo perfecto para tantas personas. Somos un chico y una chica, ella es científica, yo soy ingeniero, lo que da a entender que se puede llegar a ser astronauta desde muchas carreras distintas. Espero, primero, que no pasen 30 años hasta la próxima selección de un nuevo astronauta o una nueva astronauta española. Y que sirvamos de inspiración por lo menos para que se apunte y crea en ese sueño y esa motivación.

¿Es un problema estar a la altura de la imagen que tenemos de los astronautas? Has conocido a muchos astronautas en este proceso, ¿alguno te ha advertido de que este «poder» nuevo que tienes te puede acabar pasando factura en lo personal?

Sí. De hecho, es de las primeras cosas que te advierten. En el proceso de selección estoy convencido de que hubo preguntas que iban enfocadas a intentar encontrar una persona que pudiera aguantar esta presión y no cambiara por lo que pudiera vivir como astronauta. Para mí, uno de los mayores miedos es que todo esto me lleve a cambiar como persona, pero desde el día que me anunciaron como astronauta sigo siendo el mismo.

Todo el mundo te pone la capa de superhéroe de repente y parece que eres capaz de cualquier cosa, y no es así, muchas veces me equivoco y comento errores. Al final nos han elegido no por ser genios ni por ser muy buenos en alguna cosa en concreto: en todas las pruebas teníamos que estar por encima de la media, en todo, pero con rozar el listón ya valía.

¿Recuerdas algún profesor que te marcara de joven y que ahora, mirando atrás, sepas que es parte de lo que te ha traído hasta aquí?

Recuerdo a muchos profesores que tenían pasión por enseñar, que de verdad se preocupaban y se desvivían por enseñar. Me acuerdo de un profesor de lengua buenísimo que tuve. He tenido uno de biología, Antonio, buenísimo también. Y me acuerdo de mi profesora de tercero de primaria, mira que era pequeñito, pero tenía mucha confianza en mí, te daba pie a equivocarte, a aprender, a experimentar, y sí que lo recuerdo con mucho cariño.

¿Y unos dibujos animados?

He sido un poco friki. He crecido con Star Wars, he crecido con mis Lego espaciales, que es un hobby que además se puede seguir haciendo de adulto, como seguro que muchos estamos haciendo.

¿Crees que ser un friki del espacio te ayudó en el proceso?

Yo creía que me había ayudado. Además, había trabajado también para la ESA en el ExoMass Rover desde Airbus. Pero luego me he dado cuenta de que, de los cinco que nos hemos graduado, yo era el único friki del espacio. Entonces me ayudó, pero tampoco era algo necesario.

A un proceso de astronautas se apuntan muchos frikis del espacio, muchísimos, y había una pregunta de la ESA al final del proceso que era: «¿qué cosas son más importantes para ti que ser astronauta?». Y como dijeras que nada era más importante para ti que ser astronauta, no eras el perfil que buscaban.

¿Qué contestaste?

Yo dije que mi familia, mis amigos y mi propia felicidad. Que si en los infinitos tests psicológicos que me habían hecho les salía que iba a ser un miserable, que me echaran, por favor.

¿Qué tiene la Universidad de León para que tanto Sara García Alonso como Pablo Álvarez Fernández salieran de allí? Dime el secreto y voy a la Universidad de Málaga y les digo: mira, me ha dicho Pablo que si queréis dos astronautas dentro de 20 años, tenéis que hacer esto.

Seguro que tiene que haber mimbres y que tienen que haber hecho las cosas bien. Tiene que haber un buen nivel para conseguir eso, pero no deja de ser una casualidad infinita que los dos seamos de allí, que hayamos estudiado en la misma universidad, que nuestros colegios estén a 10 metros de distancia el uno del otro. Desde mi valla yo veía la de su colegio y nos cruzaríamos mil veces. Es una casualidad infinita.

También el hecho de que los dos seamos de León y nos conociéramos durante el proceso de selección, bueno… Siempre intentamos echarnos una mano el uno al otro, y apoyarnos. Quizá le pude aportar a Sara esa parte espacial, ese conocimiento. Ella venía de un mundo totalmente distinto. Y ella a mí la parte científica y su forma de expresarse, que es buenísima.

Has contado que Sara y tú compartís muchas cosas por WhatsApp, como las propuestas locas que os llegan. ¿Algún ejemplo?

Me ha llegado desde participar en Masterchef hasta un anuncio de leche que le dijeron a mi madre a ver si quería hacerlo. Y yo, claro, como empleado de la ESA no puedo anunciar nada, menos cuando vaya a la Estación Espacial Internacional (ISS). Hay un código de conducta que no nos permite anunciar absolutamente nada.

¿Llevas tú tus redes sociales? ¿Tienes pensado hacer algo especial cuando vayas al espacio?

Sí, estoy haciendo una lista de experimentos o cosas que me gustaría hacer en el espacio. Vídeos de cosas con la microgravedad, desde tener una bola de café flotando con su espuma hasta el efecto Dzhanibekov, cuando tienes algo con forma de T con el segundo eje de inercia muy distinto de los otros dos, que hace un movimiento supercurioso.

Las redes sociales las llevo yo, aunque no había tenido redes sociales jamás de los jamases y tampoco tenemos mucho tiempo, así que voy informando de lo que puedo, intentando no equivocarme mucho por el camino, que a veces me siento un poco torpe todavía.

¿Sigues viendo películas del espacio? ¿Te emocionan más que antes, te dan más miedo las que tienen un factor de terror?

Hace poco empecé a ver Gravity y, con toda la basura espacial ahí al principio, la apagué. Dije: a ver, sí, puede haber un problema de una reacción en cadena que genere algo así, pero nunca va a ser como lo enseñan en la película. Me cabreé y la apagué. Y sí, de alguna forma me toca un poquito más la patata ver películas del espacio.

Hace poco fue Sara al podcast de Jordi Wild y gustó mucho porque entró en detalles sobre el proceso de selección. ¿Cuál es la primera prueba de aquel intenso proceso que se te pasa ahora por la cabeza?

Me acuerdo de una prueba de memoria en la que te sacaban cuatro números de dos cifras y al lado de cada número, un dibujo de alguna cosa. Luego te mostraban dibujos anteriores que te habían mostrado y tenías que decir el número que estaba al lado de ese dibujo mientras te sacaban nuevos dibujos con nuevos números que luego te preguntaban.

Lo difícil era seguir memorizando cosas nuevas y, para eso, para prepararla, estuve mirando trucos de memorización, y asocié los 100 primeros números a personas o a cosas que me eran familiares. El 11 era mi padre, el 68 era mi jefe y el 90 era mi amigo Alberto. Entonces te montabas una historia. Si salía un balón al lado de mi padre, pues mi padre jugando al fútbol. O si salía un triángulo al lado de mi jefe, pues me imaginaba que eso era un sombrero.

Y cuando uno salía primero de este tipo de pruebas, ¿le soplaba al otro cuáles eran las pruebas, o no?

No porque firmábamos un NDA y no se podía decir nada. Igual dabas alguna pista: mírate esto, no te preocupes de esto otro. Pero esto fue la primera fase. La segunda eran entrevistas y un poco más personalizado, me gustaba más la parte psicológica.

¿Por qué os llamáis The Hoppers («Los Saltarines») la nueva generación de astronautas de la ESA?

Porque llevamos un año aquí en el Centro Europeo de Astronautas con un horario que no te puedes imaginar, con clases en un ala, luego en otra, yendo para la piscina, corriendo para el gimnasio. Entonces los que nos han visto pegando saltitos o ‘hopping around’ nos han llamado así.

Y luego porque mantenemos la esperanza de algún día pegar nuestros saltitos en la Luna también.

Te acabas de graduar como astronauta de carrera después de una formación de un año en Colonia. ¿Ha sido duro o lo has disfrutado?

Las dos cosas. Un sí muy grande a las dos cosas. Es duro. Mira, tengo aquí un diploma que nos dieron ayer. En la parte de atrás vienen todas las asignaturas que hemos tenido, todas las materias que hemos estudiado. Todo eso son materias (muestra un cuadrante interminable de cosas).

Ley espacial, ciencia de los materiales, astronomía, astrofísica, factores humanos, un curso de la ISS con todos los sistemas que te puedas imaginar, ciencias de la Tierra, ingeniería aeroespacial, seguridad en vuelos tripulados, nutrición. Hemos tenido psicología, medicina, educación también, para ver cómo hablar con los niños, entrenamiento de medios y de presentación. El entrenamiento de actividades extravehiculares en la piscina. Y hemos tenido dos meses de ruso.

¿Os ponían notas? ¿Había alumnos aventajados?

Hay notas. No en todo, pero sí que hemos tenido algunos exámenes. Hemos tenido un examen final en el que entraba todo, como si estuviéramos en la universidad. También se evalúa el rendimiento de las actividades extravehiculares. Hemos entrenado también. Hemos hecho la primera fase del brazo robótico, del Canadarm de la ISS. Y sí que se te evalúa luego, pero si suspendes no te van a echar, te van a dar más clases para superarlo.

Estás aquí después de superar una criba de 22.500 personas, ¿en algún momento has sentido síndrome del impostor?

Enorme. Continuamente, Matías. Sí, sí, sí. Porque de verdad que yo siempre me he considerado una persona muy normal, no me considero un genio en absolutamente nada y, de repente, te ves aquí, llegas el primer día al trabajo y estás con Thomas Pesquet, con Alex Gerst y otros astronautas superexperimentados.

O llegas a Houston y de repente estás cenando con la próxima tripulación de Artemis II. He conocido gente que ha hecho misiones del transbordador espacial para reparar el telescopio espacial Hubble.