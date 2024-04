Google anuncia un cambio histórico para ganar la batalla de la IA

Lejos quedaron los tiempos en los que el ritmo de innovación de Google daba vértigo. Las mentes brillantes de la compañía en combinación con un amplio abanico de recursos y el deseo de transformar el mundo en el que vivíamos se tradujeron en una oleada de productos y servicios. Google se movía tan rápido que no tenía miedo del concepto ensayo y error.

Pero un día las cosas cambiaron. Al igual que otros actores de esta industria, Google se convirtió en una compañía tan grande, con tantas divisiones internas, con tantos empleados y burocracia que reproducir la dinámica del pasado era una tarea casi imposible. Y claro, esto ha salido a la luz en la exigente carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Google quiere volver a ser lo que era

No es ningún secreto que la irrupción de OpenAI como líder en el campo de la IA provocó un auténtico terremoto en la industria. La compañía dirigida por Sam Altman, respaldada un gigante como Microsoft, parece no tener rival capaz de superarle en las tecnologías del momento. Ni siquiera los millones de dólares de Google parecen ser suficientes.

La firma del buscador está en una situación complicada que necesita atención. Sundar Pichai, que comanda el gigante desde 2019, parece haber comprendido que, sin cambios importantes, las cosas no cambiarían demasiado. Así que ha llegado el momento de la acción: el ejecutivo ha anunciado este jueves la unificación de sus equipos de hardware, software e inteligencia artificial, un cambio notable.

Hasta ahora, Google estaba muy segmentada internamente. Tenía un equipo llamado Devices and Services PA (DSPA) que tenía bajo su órbita el hardware Pixel, Nest y Fitbit. Por otra parte, tenía otro equipo denominado Platforms and Ecosystems (P&E) y, adicionalmente, sus equipos de Google Research (integrado por Brain y DeepMind).

Lo último de la compañía es unificar DSPA y P&E bajo un nuevo equipo llamado Platforms and Devices. Pero eso no es todo. Google Research es enorme y tiene muchísimos equipos. Pues bien, la compañía hará otro cambio interno en el que los equipos de fotografía computacional y la inteligencia en el dispositivo también se unirán a Platforms and Devices.

El enfoque de Google está clarísimo: quiere que sus partes más importantes tengan mayor agilidad. En palabras de la propia compañía, “contar con un equipo unificado en todas las plataformas y dispositivos nos ayudará a ofrecer productos y experiencias de mayor calidad para nuestros usuarios y socios”.

Rick Osterloh estará al frente de todo lo relacionado al hardware mientras que Sameer Samat liderará el desarrollo del ecosistema Android. Hiroshi Lockheimer, quien hasta ahora supervisaba Android, Chrome, ChromeOS y Fotos, pasará a trabajar en proyectos de la compañía matriz de Google, Alphabet.

¿Qué podemos esperar los usuarios? En principio, mejoras que lleguen acompañadas de la inteligencia artificial en todas las plataformas y dispositivos de Google. Esto incluye Android y Chrome. Toca esperar para saber si este movimiento servirá para redimir la gestión de Pichai que se ha visto sumergida en una enorme presión.