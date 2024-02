Encuentran un huevo de 1,700 años de antigüedad que aún conserva la yema y clara

Un huevo de 1.700 años de antigüedad que fue encontrado durante unas excavaciones en la ciudad británica de Aylesbury aún conserva su contenido, informa The Guardian.

El ‘huevo de Aylesbury’ es uno de los cuatro que fueron hallados en 2010 en un hoyo junto a una canasta tejida, vasijas de cerámica, zapatos de cuero y huesos de animales. El hoyo data de la época romana y se estima que era utilizado para maltear y elaborar cerveza.

Some finds really blow your mind and even after years keep getting more and more exciting as research continues. The Berryfields (Aylesbury) egg is the perfect example as this @BucksCouncil blog shows https://t.co/XUiYcoDsfS pic.twitter.com/2CveG0yyKv

— Oxford Archaeology (@oatweet) February 12, 2024