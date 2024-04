El primer emulador de Game Boy ha arrasado en iOS

El culebrón del fin de semana lo ha protagonizado iGBA, el primer emulador de GameBoy que se publicaba en App Store. Ha llegado a ser, como pudimos ver anoche, la tercera aplicación gratuita más descargada de la tienda de Apple, para posteriormente acabar desapareciendo por completo a las pocas horas.

Y, no. El motivo no es simplemente que fuese un emulador. Según el desarrollador del emulador original en el que se basa iGBA, tanto el SPAM como haber incumplido las leyes del copyright han sido los principales causantes.

Qué era iGBA. iGBA, durante las horas que estuvo activo en App Store, marcaba un antes y un después en iOS. Tras estar Apple obligada a admitir emuladores en App Store, este pasado domingo se publicaba iGBA, el primer emulador de GameBoy Color y GameBoy Advance.

El emulador, por una parte, permitía algo insólito: ejecutar cualquier ROM .gbc o .gba desde Archivos. Bastaba con descargar cualquier juego desde nuestro navegador, abrirlo desde descargas, y abrir automáticamente la aplicación. iOS reconociendo archivos de ROMs, algo nunca visto.

Por otro lado, para facilitar las cosas a los usuarios, integraba búsqueda dentro de la propia app. Este apartado era algo peliagudo: el juego no tenía un repositorio de ROMs, pero sí permitía buscar ROMs a través de Google. Técnicamente esta técnica no es ilegal: cuando íbamos a hacer la búsqueda se hacía a través de Safari, no del emulador.

Cómo funcionaba iGBA. La interfaz y usabilidad de iGBA eran sobresalientes y sencillas. Un emulador que guardaba en su lista las ROMs que cargábamos, con posibilidad de cargar códigos cheat, y modo de velocidad rápida para clásicos algunos clásicos en los que se agradece contar con esta ejecución más veloz.

De hecho, no me escondo, ayer mismo estuve jugando con este emulador a Pokémon Radical Red, un Fangame de la PokéCommunity que llevo siguiendo desde hace bastante tiempo.

Por qué ha desaparecido. Esta mañana, hemos amanecido con la noticia: iGBA desaparece de App Store. Riley Testut, desarrollador del proyecto de código abierto GBA4iOS, se quejaba en Threads de que Apple había permitido que un desarrollador publicase una «imitación» de su emulador y lo llenase de anuncios.

Este es un asunto delicado. Efectivamente, iGBA no era más que una adaptación de GBA4iOS. Pero es que, precisamente, GBA4iOS es un proyecto de código abierto, por lo que era cuestión de tiempo que alguien se basase en él para sus propios proyectos.

«Para que quede claro, no estoy enfadado con el desarrollador.

Lo que me cabrea es que Apple se haya tomado la molestia de cambiar las normas de la App Store para permitir emuladores y luego haya aprobado una imitación de mi propia aplicación, a pesar de que ya estaba preparado para lanzar Altstore con Delta desde el 5 de marzo».

¿La clave aquí? En respuesta a Verge, Riley Testut afirmó que su app usa la licencia GNU GPLv2. Supuestamente, iGBA no haría referencia a esta licencia y estaría violando así sus términos. El desarollador asegura que Apple ha elimiado iGBA por violar los apartados 4.3 y 5.2 de las App Review Guidelines (spam y copyright).

Habrá más emuladores. iGBA es el primer emulador que se publica en App Store, pero llegarán más. Los emuladores ya no están prohibidos en la tienda de Apps de Apple, por lo que hay pista libre para una carrera en la que varios desarrolladores lucharán por ofrecer el mejor emulador gratuito.

En plena debacle en Android con los emuladores por demandas de Nintendo, conseguir una alternativa completamente legal no es asunto fácil. Los emuladores no son ilegales: descargar contenido con derechos de autor y ejecutarlo sin pagar, sí.