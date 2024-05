El Chupacabras llega a Call of Duty y ya hasta le pusieron fecha

Este mismo sábado 4 de mayo Activision ha anunciado la llegada de El Chupacabras para su famoso videojuego de disparos Call of Duty.

Con el que el videojuego Call of Duty que ha emocionado a sus fans con la llegada de un paquete que incluye un nuevo skin exclusivo y varias sorpresas.

Mismo que celebra a los mexicanos con una de las figuras más populares en las leyendas de México.

Además, de que este skin de El Chupacabras que llega a Call of Duty tiene su estreno en un fecha importante en la historia de México.

Esta es la fecha en la que El Chupacabras llega a Call of Duty para celebrar a sus fan mexicanos

Celebrando a los fans de México, El Chupacabras llegará con un paquete especial en Call of Duty.

Pues como parte de la celebración del 5 de mayo, el videojuego Call of Duty tendrá la llegada de El Chupacabras.

Nuevo skin que formará parte del paquete de nombre Leyenda que estará lanzando varios personajes, además de El Chupacabras.

Ya que, también el videojuego Call of Duty tendrá la llegada de los paquetes de:

Hare-Raiser – 7 de mayo 2024

Death by Cuttle – 7 de mayo 2024

Phyto Fighter – 11 de mayo 2024

Vivid Vinyl – 12 de mayo 2024

Echo Endo: Vibrant Vixen – 18 de mayo 2024

Death’s Head – 21 de mayo 2024

Wubz and Friendz – 25 de mayo 2024

El paquete de El Chupacabras que llega a Call of Duty estará disponible en Modern Warfare III, Warzone Mobile y Warzone.

Escondido entre las sombras y siempre listo para atacar. El Chupacabras ha llegado a Call of Duty #MW3, #Warzone y @WZMobile_LATAM para dejar claro que las leyendas viven por siempre 🩸 pic.twitter.com/6igAVkvLFM — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) May 4, 2024

¿Qué incluye el paquete de El Chupacabras para Call of Duty?

El paquete de El Chupacabras para esta temporada en el videojuego Call of Duty incluye:

Adhesivo grande: Desde el Infierno

Amuleto: Cazador

Aspecto de operador: Leyenda

Calcomanía: Bajo la Luna

Proyecto de arma Holger 26 (LMG): No Mames

Proyecto de arma HRM-9 (SMG): Fierro Pariente

¿Cuánto cuesta el paquete de El Chupacabras en Call of Duty?

El paquete de El Chupacabras en Call of Duty tendrá un costo de 2.400 puntos COD dentro del videojuego.

Recuerda que el paquete de El Chupacabras en Call of Duty lo podrás encontrar en Modern Warfare III, Warzone Mobile y Warzone.

Con información de SDP