La NASA publicó un video de cómo se vio el eclipse solar total que tuvo lugar el lunes desde la Estación Espacial Internacional (EEI), que se encuentra a unos 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.

El el clip se puede apreciar la sombra de la Luna pasando sobre nuestro planeta.

Ever seen a total solar #eclipse from space?

Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz

— NASA (@NASA) April 8, 2024