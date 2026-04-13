Coparmex exigirá carreteras de primer nivel ante incremento en casetas

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que el incremento de casetas de peaje, es un golpe económico pero, será necesario que se cumpla con el mantenimiento de carreteras.

“Como empresarios pues nunca nos gusta que suban los impuestos, ni cuotas, ni nada, entonces no lo vemos con buenos ojos, no tiene una razón de ser creo que han dado las razones y es porque se necesita subir cuotas para mejoramiento carretero”, comentó.

En este sentido el empresario detalló que prefiere un pago de 150 pesos y que esté perfecta a una cuota que cueste 90 pesos pero con baches.

“Si con eso vamos a tener una carretera de primer nivel que por eso estamos pagando entonces lo veríamos”, concluyó.

A continuación los costos actuales

•Sueco-Villa Ahumada: 225 pesos

• Chihuahua – Sacramento: 88 pesos

• Delicias – Saucillo: 85 pesos

• Conchos – Camargo: 85 pesos

• Camargo – Jiménez: 1I5 pesos

• Ojo Laguna – Flores Magon: 119 pesos

• Santa Isabel – Cuauhtémoc: 138 pesos

• limenez – Savalza: 88 pesos

• Flores Magón – Galeana: 144 pesos

• Samalayuca – San Jerónimo: 87 pesos

• Chihuahua – Ojinaga: 144 pesos