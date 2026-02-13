Continúa la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó esta tarde que continúa la Fase I de contingencia atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a que persisten condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono, como “intensa radiación solar”.

Tal decisión fue tomada con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe señaló que los datos meteorológicos muestran que “continúa la influencia del sistema de alta presión que afecta la porción centro del territorio nacional”, lo que ocasiona sobre la ZMVM “estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar”, lo que favorece la formación y acumulación del ozono.

De esta manera se mantienen las restricciones a la circulación de vehículos con holograma de verificación 2 y 1; el segundo aplica para aquellos cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0. También los que tengan verificación 0 o 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

Por la noche, la CAMe emitirá un nuevo reporte sobre la calidad del aire y la evolución de las condiciones metereológicas, y definirá si se mantienen las restricciones para mañana sábado.