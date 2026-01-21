Confirma JMAS Chihuahua asistencia de Chumel Torres al ChihuAgua Fest 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua confirmó la asistencia del comunicador Chumel Torres al primer ChihuAgua Fest 2026.

El evento se realizará el próximo 28 de enero en el Centro de Convenciones y Exposiciones, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

La actividad será abierta al público en general y estará dirigida principalmente a jóvenes. El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que se espera una asistencia aproximada de 4 mil 500 personas.

El ChihuAgua Fest 2026 contará además con la participación de la activista ambiental Ashly Hinojos, los actores de doblaje Luis Carreño y René García, así como el creador de contenido Carlos Chavira.

Entre las actividades programadas se incluyen un pabellón del arte, un túnel LED inmersivo, promociones en más de 70 negocios locales y el Foro Juvenil “¿Cómo anda el agua en Chihuahua?”, donde líderes estudiantiles dialogarán sobre la situación actual del recurso hídrico en la entidad.