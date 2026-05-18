Conductora cae a barranco de 8 metros tras sufrir malestar al volante

La conductora de un vehículo Chevrolet spark de color blanco que circulaba sobre la carretera Chihuahua Aldama, y a la altura del kilómetro 2 + 300, al parecer comienzó a sentirse mal, pierde el control del volante y se impacta contra un cerro y ya sin control cae un barranco aproximadamente de 8 m de profundidad para quedar sobre su costado derecho.

En este accidente la mujer fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y trasladada a un hospital para atención médica, tomando nota del fuerte accidente elementos de la policía Vial.