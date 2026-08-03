Concluye “Taller de Repostería” para autoempleo y autonomía económica de mujeres jefas de familia

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) llevó a cabo la clausura del “Taller de Repostería” en el Centro Comunitario Saucito, dirigida principalmente a mujeres jefas de familia interesadas en adquirir herramientas que les permitan generar ingresos y emprender un negocio propio.

El taller fue impartido en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), donde las participantes aprendieron técnicas para la elaboración de diversos productos de repostería, al tiempo que fortalecieron habilidades como la creatividad, el trabajo colaborativo y la confianza para iniciar nuevos proyectos.

El secretario de SDHyBC Jesús Carrillo, destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia impulsada por gobierno del Estado para ampliar las oportunidades de capacitación de las familias chihuahuenses, especialmente de las mujeres que buscan fortalecer la economía de sus hogares mediante el autoempleo.

Señaló que cada nueva habilidad representa una oportunidad para salir adelante y reafirmó el compromiso de la dependencia de brindar herramientas que permitan a las mujeres fortalecer su autonomía económica, emprender y construir un mejor futuro.

Además de adquirir conocimientos técnicos, compartieron experiencias, fortalecieron redes de apoyo y reafirmaron la importancia de la capacitación continua como una vía para abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y productivo.

Finalmente, el titular de la dependencia informó que, a través de los Centros Comunitarios de la SDHyBC y en coordinación con el Icatech, se continuarán promoviendo talleres y espacios de formación que fortalezcan las capacidades de las y los chihuahuenses, impulsando proyectos que favorezcan la economía familiar y contribuyan al desarrollo de las comunidades.