Concierto de Alejandro Fernández incrementará ventas; señala Cocentro

Liliana Aranzola, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) dio a conocer que ante los festejos por el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) y el Festival Internacional de Chihuahua (FICH) con la presentación de Alejandro Fernández se espera un incremento en ventas.

“El concierto de Alejandro Fernández esperamos que sea bueno para el centro se habla de 40 mil personas y esperamos una rama económica importante y esperamos que las personas apoyen al centro de la ciudad”, comentó.

En este sentido indicó que este evento será un motivo de movimiento económico para el sector comercial del barrio mágico en especial para el sector de restaurantes bares.

Cabe destacar que el concierto del “Potrillo” se llevará a cabo el lunes 12 de octubre en la Plaza del Ángel a las 7 de la noche para celebrar el 317 aniversario de la capital.