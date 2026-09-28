Con gusto les preguntaré a Santiago y a “El Caballo” a ver si hay información que nos quieran compartir: Daniela Álvarez

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, dijo que “con gusto” les preguntará al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, de qué hablaron en la reunión que tuvieron hace unos días, por si entre sus pláticas estuvo alguna posible alianza electoral.

Sin embargo, Álvarez Hernández también recordó que debido a los cargos que ambos ostentan, uno como encargado de la política interna del estado y el segundo como diputado federal, es posible que también hayan tratado temas relacionados con asuntos legislativos.

“No sé que haya platicado Santiago, y tal vez me ha referido a que no me platicó, porque no estaba enterada, pero también recordar que Santiago es el secretario General de Gobierno, y que Alfredo, más allá de sus temas políticos y electorales, es diputado federal. Entonces, vemos también ese beneficio de la duda de cuestiones de agenda que tienen en común, y que hay temas que se deben de trabajar en conjunto”, dijo Daniela Álvarez.

La dirigente panista recordó que es a ella a quien le corresponde ver los temas electorales, y hasta el momento “no nos hemos reunido con Movimiento Ciudadano, pero con mucho gusto le pregunto al secretario y también al diputado Lozoya, a ver si hay algo de información que nos quieran y nos puedan compartir”.