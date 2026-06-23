Como lo dijo Maru, y que les quede claro, la patria es primero. No su partido: Marco Bonilla respalda a la Gobernadora y llama a defender el Estado de Derecho

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, publicó este martes un video en sus redes sociales para expresar su respaldo a la gobernadora Maru Campos, luego de las declaraciones emitidas por la mandataria estatal sobre la defensa de la soberanía, el Estado de Derecho y las recientes posturas asumidas por actores de Morena ante los señalamientos relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A continuación, el mensaje íntegro:

_En Chihuahua somos gente de trabajo, de esfuerzo, de lucha diaria. Nada nos ha sido regalado y no vamos a permitir que desde el centro del país pongan en juego el futuro de Chihuahua y de todo México._

_La Gobernadora Maru Campos dijo lo que millones de mexicanos estamos pensando: la soberanía no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley. Lo que hoy hace el régimen, protegiendo a Rocha Moya y a los morenistas señalados, pone en grave peligro lo que hemos construido durante décadas: nuestra economía, nuestro comercio y el verdadero respeto a nuestra soberanía._

_¿Y qué hizo Morena? Mandar a sus operadores a insultarla. No respondieron una sola pregunta. Solo descalificaron, intentando defender lo indefendible. Porque por decir la verdad la atacan, pero aquí estamos muchos que la respaldamos._

_Y la pregunta sigue en pie, sin respuesta:_

_1. ¿Dónde está Rocha Moya?_

_2. ¿Por qué protegen a los señalados por la justicia norteamericanal?_

_3. ¿Por qué persiguen a quienes combaten al crimen y abrazan a los acusados de pactar con el narco?_

_Si alguien dudaba de cuál es la postura real de Morena, que recuerde esto: tan solo ayer, sus diputadas y diputados en el Congreso del Estado, votaron en contra de sancionar a los partidos y candidatos que reciban apoyo de la delincuencia organizada. Eso lo dice todo._

_Las y los chihuahuenses, las y los mexicanos honestos merecemos respuestas. No permitiremos que pongan en riesgo al país ni el tratado comercial que sostiene miles de empleos en todo Chihuahua._

_Proteger a sus compañeros de partido no es patriotismo. Es complicidad. Eso sí es traición a la patria._

_¿Quieren demostrar que aman a México? Dejen de atacar a una gobernadora que da resultados y entreguen ya a Rocha Moya y a todos los señalados._

_Como lo dijo Maru, y que les quede claro: la patria es primero. No su partido._

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