Choque entre dos vehículos deja a dos adultos mayores lesionados en la colonia Leones Universidad

Dos adultos mayores resultaron lesionados tras un choque registrado en el cruce de las calles Medicina e Insurgentes, en la colonia Leones Universidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el accidente participaron un automóvil Hyundai Grand i10 y un Nissan Sentra. El Sentra circulaba de norte a sur sobre la avenida Insurgentes, mientras que el Hyundai transitaba de oeste a este por la calle Medicina.

Las primeras investigaciones indican que el conductor del Hyundai presuntamente omitió la señal de alto, por lo que fue impactado por el Nissan Sentra.

A consecuencia del fuerte golpe, un hombre y una mujer, ambos adultos mayores que viajaban en el Hyundai, resultaron con lesiones y fueron atendidos en el lugar por paramédicos. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital a bordo de dos ambulancias de URGE para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El accidente también provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el sector mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.