Belinda se transforma en Carlota de Bélgica para la nueva serie de HBO Max

Las fotografías oficiales muestran por primera vez a Belinda caracterizada como la emperatriz Carlota en una producción que recrea uno de los episodios más importantes del Segundo Imperio Mexicano.

HBO Max dio a conocer las primeras imágenes oficiales de Carlota, la serie de ficción producida por Sony Pictures Television que toma como punto de partida la vida de Carlota de Bélgica. El proyecto representa el regreso de Belinda a un papel protagónico en televisión tras el éxito que obtuvo con Mentiras, la serie.

Belinda se transforma en Carlota de Bélgica

La plataforma eligió una fecha con un simbolismo especial para compartir el primer vistazo de la producción, ya que coincide con el aniversario del matrimonio entre Carlota de Bélgica y Maximiliano de Habsburgo, un acontecimiento que marca el inicio de la historia que llevará a la pantalla.

Belinda se transforma en Carlota de Bélgica (HBO Max)

Las fotografías muestran a Belinda completamente transformada en la emperatriz, con un elaborado vestuario de época. En las imágenes también aparecen Jaime Lorente como Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre en el papel de Alfred van der Smissen y Mabel Cadena como Josefa, personajes que tendrán un papel clave en el desarrollo de la trama.

La producción propone una reinterpretación contemporánea de uno de los capítulos más trascendentes del Segundo Imperio Mexicano. A través de la ficción, la serie abordará temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y los conflictos personales que marcaron el destino de la emperatriz.

La historia sigue a Carlota de Bélgica, quien llegó a México junto a Maximiliano de Habsburgo para asumir el trono del Segundo Imperio Mexicano entre 1864 y 1867. Tras la caída del imperio y la ejecución de Maximiliano, la emperatriz enfrentó un profundo deterioro en su salud mental y pasó el resto de su vida en Europa, convirtiéndose en una de las figuras más enigmáticas de la historia.

Belinda y Jaime Lorente (HBO Max)

El desafío actoral de Belinda

Interpretar a Carlota ha significado uno de los proyectos más exigentes en la carrera de Belinda . La cantante y actriz ha contado anteriormente que dedicó varios meses a prepararse para el personaje mediante una investigación histórica, entrenamiento especializado y una transformación física.

Belinda y Miguel Ángel Silvestre (HBO Max)

Como parte de ese proceso, dejó atrás el característico cabello rubio que la ha distinguido durante años para adoptar un tono castaño, un cambio que presentó a principios de este año y que forma parte de la construcción del personaje.

Con Carlota, HBO Max busca consolidar una producción de gran formato que combina el drama histórico con la ficción, respaldada por un elenco internacional integrado por Belinda, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre y Mabel Cadena. Aunque la plataforma todavía no confirma la fecha de estreno, las primeras imágenes ya comenzaron a generar expectativa entre los seguidores de la actriz y los aficionados a las series de época.