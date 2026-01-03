Chofer se queda dormido y provoca accidente carretero; tres lesionados

A la altura del kilómetro 32 de la carretera que conduce de Ciudad Juárez a Chihuahua, el conductor de un tráiler de la empresa Lala, al parecer se queda dormido e impacta a la conductora de una pickup Ford Ranger de modelo atrasado la cual saca del camino junto con el tráiler.

En el lugar una menor de edad resultó lesionada, la cual fue trasladada en una ambulancia de URGENCIA a un hospital y dos más resultaron golpeadas.

Los primeros en llegar al accidente fueron elementos de la Policía Municipal quienes auxiliaron a los tripulantes de ambos vehículos.

Asimismo arribó una unidad de la Guardia nacional para hacerse cargo.