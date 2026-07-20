Chihuahuenses optan por la playa en vacaciones; 60% a Mazatlán, Cancún y Puerto Vallarta

Ante la temporada alta de vacaciones los chihuahuenses optan más viajar a la playa y este año los destinos más demandantes son Mazatlán, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.

En este sentido el empresario de Miguel Luna agente de viajes Queviajes Chihuahua, destacó que un 60% o 70% de los chihuahuenses optan por destino vacacional las playas.

Un 80% de los viajes se desarrollan después del 10 de julio y los paquetes vacacionales van de 25 mil pesos el mas económico hasta 60 mil pesos, esto por 4 personas.

Cabe destacar que se debe al costo de vuelos, hoteles y rutas turísticas, pues el principal objetivo es el descanso con atracciones.

El estado grande es poco visitado y el principal turismo se va a la sierra tarahumara, por lo cual las agencias de viaje también promocionan al estado como destino al campo y aventura.