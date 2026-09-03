El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que Chihuahua será sede del Foro Nacional Laboral Coparmex 2026 que se ralizará el 18 de septiembre en Expo Chihuahua.

Acompañado por Consuelo Marquez, vicepresidenta nacional de Coparmex y Gabriel Trevizo integrante del consejo Coparmex participaron en el anuncio y fueron participantes para que Chihuahua fuera parte de este movimiento empresarial.

“Históricamente se hacía en la Ciudad de México el año pasado lo sacaron a Guadalajara y se este año Chihuahua será sede y muestra como Chihuahua esta en el radar de todo México con un dinamismo es algo que nos debemos de sentir orgullosos”, comentó.

Será el próximo 18 de septiembre de 8 am a 3 pm con expositores internacionales y empresarios de gran experiencia e invitar a la ciudadanía para que participen en está etapa en la que se dará la reglamentaciones nuevas, herramientas tecnológicas y más adecuaciones es algo que será de interés laboral, recursos humanos, además del como mejorar la calidad de trabajadores en temas.

Se esperan 300 personas de afluencia se espera un costo de 1,000 pesos a socios Coparmex y 1,500 no socios, además de descuentos para agremiados dependiendo la asistencia de personal de empresas.