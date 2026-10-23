Catean vivienda en Villas del Real y detienen a hombre

Chihuahua.- Elementos de distintas corporaciones de seguridad realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Villas del Real, donde detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio imprudencial y daños.

La diligencia se efectuó en una vivienda ubicada en la calle Mina Providencia número 1301-36, como parte de una investigación encabezada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro. En el operativo participaron agentes de la AEI, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Tras cumplimentar la orden de aprehensión, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.