Shanik Berman odia a los perros y ésta es la razón

Shanik Berman es una polémica conductora de televisión y, ahora, confesó que odia a los perros por una controversial razón. Aquí te la contamos.

Fue durante una emisión del programaMontse y Joe en Unicable, donde los invitados y presentadoras platicaban sobre estos animalitos que a lo largo de la historia han sido considerados como ‘los mejores amigos del hombre’.

En este sentido, Pepillo Origel comentó que él en una ocasión corrió a una periodista de su casa, pues ella no estaba de acuerdo con que sus perritos estuvieran cerca.

“Yo le dije: ‘No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa’. Primero están ellos”, comentó. Shanik berman (Instagram shanikberman)

Shanik Berman confiesa por qué odia a los perros

Esta plática dio pie a que entre todos los del foro se cuestionaran respecto a si les gustaban los perros y Shanik Berman fue la única que no coincidió.

“Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, ni que se me acerquen, ni que me laman… no me gustan los perros. Lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí, a mí no me gustan los perros”, dijo de forma contundente.

Posteriormente, Montse hizo que trajeran a su perrita y mientras todos acariciaban a Bunny, Shanik se mostró un poco incómoda, pero aún así fue amable con el animal. (Instagram: @shanikberman)

Usuarios critican a Shanik Berman

En redes sociales, los internautas no dudaron en criticar a Shanik Berman por no amar a los perros y otros más la defendieron. Estos fueron algunos de los comentarios que aparecieron:

“Uds son los mejores, Shanik ni sabe lo que habla , los perros son los mejores amigos del mundo”.

, los perros son los mejores amigos del mundo”. “A mí tampoco me gustan los perros y no tienen por qué ser tan groseros”.

“Bueno muy respetable la postura de Shanik una cosa es que no le gusten y otra que sea una persona que maltrate algún perro”.

“La Shanik .. no la culpen, culpen a sus padres.. no le dieron la seguridad y amor para aprender a querer a los perris..solo necesita alguien q le muestre q los perritos son como se dice: el mejor amigo”.

Información tomada de INFOBAE