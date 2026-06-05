Catean vivienda de la colonia Panorámico en investigación de homicidio

– En busca de indicios, se aseguraron dos vehículos

– No hubo personas detenidas

Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ejecutó ayer jueves una orden de cateo en un domicilio de la calle Chimborazo, en la colonia Panorámico de la ciudad de Chihuahua.

El cumplimiento del mandato judicial girado bajo la causa penal 872/2026, estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la referida Unidad, en busca de indicios relacionados con un homicidio ocurrido en el presente año.

Como resultado de la intervención, se aseguraron dos vehículos tipo sedán, de la marca Nissan, línea Sentra, además, otros objetos que serán analizados pericialmente con el objetivo de fortalecer la investigación.

Cabe señalar que en esta acción judicial no se detuvo a ninguna persona.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad.