Capturan a imputado por trata de personas, abuso sexual y violencia familiar

• Fue detenido en Puebla, con orden de aprehensión

• Captó a su víctima a través de una plataforma de videojuegos en línea dirigida a niñas y niños

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), informó la captura de Axel Jesús N. G., por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, violencia familiar, y abuso sexual con penalidad agravada, en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad.

En la rueda de prensa semanal, encabezada por el fiscal de Distrito. Dr. Heliodoro Araiza Reyes, la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, Concepción Márquez Muñoz, dio a conocer la detención del presunto responsable.

De acuerdo con la investigación ministerial, Axel Jesús N. G., utilizó la plataforma de videojuegos en línea denominada Roblox, enfocada a niñas y niños, para captar la atención de la víctima, quien tenía 15 años de edad.

Que, durante un año, ejerció coerción a la víctima para que realizara actos sexuales que él monitoreaba vía remota, y videogrababa con fines de comercializar el material.

Al respecto, tanto el Fiscal de Distrito como la Coordinadora de la Unidad de Investigación, recalcaron la importancia de que las madres y los padres de familia estén atentos al consumo de redes sociales y videojuegos de sus hijas e hijos, para evitar que sean víctimas de depredadores sexuales.

El Fiscal Araiza reconoció la valentía de la familia de la víctima, para actuar y acudir ante las autoridades, una vez que tuvieron conocimiento del ilícito, así como la confianza en que la Fiscalía actuaría conforme a la ley.

“Debemos tener cuidado con el manejo de las plataformas y las redes sociales cuando se trata de menores de edad. Sin satanizarlas, pero sí con el cuidado necesario, para evitar que personas se aprovechen por una parte de las facilidades que brindan”, destacó.

“Esta Fiscalía hace un sentido llamado a madres y padres de familia, para tener precaución en el acceso a las redes sociales de sus hijas y/o hijos, para evitar que sean víctimas de depredadores sexuales quienes se ocultan tras el anonimato de este tipo de plataformas”, recalcó la coordinadora.

Axel Jesús N. G., fue detenido el pasado viernes 12 de junio por elementos de Agencia Estatal de Investigación que lo ubicaron en el estado de Puebla, en donde con apoyo de las autoridades locales, le cumplimentaron una orden de aprehensión para trasladarlo a la ciudad de Chihuahua y llevarlo a la audiencia de formulación de imputación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 1482/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).