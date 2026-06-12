Captura AEI a probable agresor de un menor de edad

• Es investigado por apuñalar al adolescente de 15 años

Como parte del seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Perfecto Anselmo E. E., por el delito de lesiones calificadas, cometidas a un menor de edad en Ciudad Juárez.

El detenido, de 58 años de edad, aparece como probable responsable de los hechos registrados el pasado 09 de junio, cuando al sostener una discusión con la víctima de 15 años de edad, sacó una navaja y lo hirió en el abdomen.

La víctima fue trasladado al Hospital Infantil, en donde permanece internado y su estado de salud es reservado.

La orden de aprehensión se cumplimentó en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos y será en las próximas horas que se le formule imputación por el delito que se refiere en la causa penal 2431/2026.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia y garantizar la reparación del daño a la víctima, así como en aplicar el castigo al agresor.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).