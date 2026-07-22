Capacitará FEIDT en prevención del delito de tortura a policías municipales de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT), se coordina con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para implementar acciones que garanticen la prevención del delito de tortura y el respeto a los derechos humanos.

Para lo cual, el pasado lunes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el titular de la FEIDT, Yarynn Gonzalo Vázquez Arias; la Coordinadora del área de capacitación de la Fiscalía Especializada, Treicy Yosseline Torres Aguirre; y la Lic. María Creel Garza Asesora del Despacho del Fiscal General, con el Comisario de la DSPM, Julio Cesar Salas González.

Durante el encuentro se establecieron acuerdos encaminados a impulsar un programa de capacitación dirigido a la totalidad del personal de la DSPM de la Ciudad de Chihuahua, así como a diverso personal del área de jurídico y de las distintas áreas que la conforma, con el objetivo de reforzar los conocimientos y obligaciones relacionadas con la prevención, detección y erradicación del delito de tortura, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos en el ejercicio de la función preventiva de seguridad.

Asimismo, se acordó promover y difundir los materiales de la campaña nacional “México sin Tortura” en las instalaciones y agencias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a fin de fortalecer las acciones de sensibilización dirigidas tanto al personal operativo como a la ciudadanía.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instituciones de seguridad pública para fortalecer la prevención del delito de tortura, promover una actuación policial apegada a la legalidad y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en el estado de Chihuahua.