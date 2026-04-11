Canciller Roberto Velasco y embajador Ronald Johnson se reúnen para fortalecer agenda bilateral

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este sábado que el canciller Roberto Velasco Álvarez recibió en sus oficinas al embajador de Estados Unidos, el coronel en retiro Ronald Johnson, para dialogar sobre diversos temas de la agenda bilateral.

En un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló que durante el encuentro “reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”.

La SRE acompañó la publicación con una fotografía de la reunión celebrada en sus instalaciones esta semana, aunque no precisó la fecha exacta en que tuvo lugar el encuentro.

Por su parte, el embajador Johnson también dio cuenta de la conversación mediante un mensaje en la red social X, en el que destacó que dialogó con Velasco sobre “las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra histórica cooperación y asegurar que siga produciendo resultados para ambas naciones”.

El enviado de Washington agregó que aprovechó la reunión para felicitar al subsecretario mexicano y desearle éxito en su encargo, al tiempo que subrayó la intención de continuar avanzando en la relación bilateral “bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.