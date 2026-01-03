Canciller de Venezuela agradece respaldo de AMLO tras ataques de Estados Unidos

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, agradeció al ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su contundente mensaje de solidaridad tras los bombardeos de Estados Unidos contra la república bolivariana.

“En nombre del gobierno Bolivariano, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al ex presidente de México, Manuel López Obrador, por su contundente mensaje de solidaridad”, señaló Gil en su canal de Telegram.

Agregó que “su apoyo resalta los lazos que unen a nuestros pueblos latinoamericanos, forjados por una historia compartida y un anhelo común de construir un futuro libre del grosero y genocida intervencionismo de Estados Unidos. La actual administración Trump ha evidenciado su tiranía global, y es en este contexto que valoramos aun más la voz valiente de quienes defienden nuestra soberanía y dignidad”.