Caen dos con aparente cristal durante el fin de semana

Como parte de las acciones emprendidas durante el fin de semana por agentes municipales que participan en el operativo de patrullaje y prevención Verano Seguro 2026, policías de grupos especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal efectuaron la detención de dos hombres por probables delitos contra la salud.

Una de las detenciones fue realizada por el agrupamiento Policía Montada, al encontrar en las calles Toma de Zacatecas y Narciso Mendoza de la colonia Veteranos, a una persona de nombre Jorge Antonio R. R. de 26 años de edad, en poder de una porción de aparente cristal.

Posteriormente, policías del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, localizaron a Alan David A. M. de 45 años, quien fue detenido en las calles Sierra de Almoloya y 51, de la colonia Primero de Mayo, luego de observarlo consumiendo una supuesta sustancia tóxica con una pipa de vidrio y al momento de efectuarle una revisión le detectaron 4 envoltorios de aparente cristal, así como una jeringa con un contenido café oscuro en su interior de probable heroína.

En ambos casos, los detenidos fueron presentados en la comandancia Sur para hacer su registro y después se les trasladó a la Fiscalía General del Estado con el fin de determinar su situación personal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.