Busca DSPM cerrar 2026 por debajo de los 320 homicidios registrados el año pasado

Con una reducción en los principales indicadores delictivos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) busca cerrar 2026 con una cifra histórica en materia de homicidios dolosos, luego de que Chihuahua capital registra hasta el momento alrededor de 231 casos, informó el comisario Julio Salas González.

El jefe policiaco explicó que el comportamiento de los homicidios mantiene a la capital en una de las cifras más bajas de la serie comparativa de los últimos años. Recordó que durante 2025 se contabilizaron 320 homicidios, considerado uno de los mejores resultados desde 2016-2017, por lo que el objetivo para este año es terminar por debajo de esa cifra.

“Si cerramos menos de 320, 318, 317 o llegar hasta 300, vamos a tener un número histórico”, señaló Salas, quien reconoció que alcanzar esta meta dependerá de mantener el trabajo coordinado entre las distintas corporaciones de seguridad durante los últimos meses del año.

De acuerdo con los comparativos presentados por la DSPM, las carpetas por homicidio registran una disminución de 7 por ciento, mientras que en víctimas la reducción es de 11 por ciento. En cuanto a robos con violencia, la disminución general alcanza 42 por ciento, mientras que los robos sin violencia presentan una reducción del 23 por ciento.

Salas destacó que los resultados no deben atribuirse exclusivamente a la Policía Municipal, sino al trabajo conjunto con las corporaciones estatales y federales que participan en los operativos y patrullajes en la ciudad. Explicó que cuando llegan elementos militares o grupos de reacción de otras instituciones, son incorporados a las labores de vigilancia para reforzar las zonas que requieren mayor presencia.

“Realmente ha sido un esfuerzo titánico tener esos números ahí”, expresó el comisario, quien reconoció el trabajo de los agentes municipales y del personal administrativo de la corporación.

El titular de la DSPM señaló que no es momento de bajar la guardia, particularmente ante la proximidad de noviembre y diciembre, meses en los que aumenta la circulación de dinero por el pago de aguinaldos y, con ello, pueden incrementarse los riesgos de robos y otros delitos.

En este contexto, Salas pidió a los elementos mantener el ritmo de trabajo durante los tres meses restantes del año y reforzar la vigilancia para evitar que los indicadores positivos que registra actualmente la capital sufran un repunte.

Ayer, además, el comisario sostuvo una reunión en las instalaciones de la comandancia con el alcalde suplente René Chavira Venzor, como parte de la coordinación y continuidad de los trabajos de seguridad durante la transición en la administración municipal.

Salas sostuvo que el reto es cerrar el año con mejores cifras que 2025 y mantener la tendencia descendente en homicidios y robos, al considerar que Chihuahua capital tiene la posibilidad de alcanzar uno de sus mejores resultados en materia de seguridad de los últimos años.