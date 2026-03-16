Bolsonaro es trasladado a unidad de cuidados semiintensivos; mejora su estado de salud

São Paulo. El ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue trasladado a una unidad de cuidados semiintensivos luego que su estado de salud mejoró en las últimas 24 horas, informó su esposa este lunes.

Michelle Bolsonaro indicó en Instagram que las pruebas mostraron que el político derechista, de 70 años, presentaba una reducción de la inflamación desde que fue ingresado el viernes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia por una neumonía. “Seguimos confiando en que también superará este momento”, declaró Michelle Bolsonaro.

El hospital DF Star detalló el domingo que la función renal de Bolsonaro había mejorado, aunque debía permanecer en cuidados intensivos debido a la neumonía. El hospital no mencionó su traslado a una unidad de cuidados semiintensivos.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, fue llevado al hospital el viernes desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023.