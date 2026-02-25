Bill Gates admite infidelidades a su esposa y ofrece disculpa por nexos con Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció que su relación con Jeffrey Epstein fue un error, negó cualquier vínculo ilegal y ofreció disculpas a los empleados de la Fundación Gates.

Los archivos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein , el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, continúan revelando nombres de figuras públicas presuntamente vinculadas al caso. Entre ellos se encuentra Bill Gates, quien fue relacionado con Epstein a partir de borradores de correos electrónicos atribuidos al financiero, en los que se hacían acusaciones sobre supuestas enfermedades de transmisión sexual contraídas con mujeres rusas y se sugería que el empresario lo habría contactado para ocultar esta información a su entonces esposa.

Durante una asamblea general de la Fundación Gates, el empresario asumió la responsabilidad de sus acciones y negó de manera tajante cualquier conducta ilegal, además de ofrecer una disculpa interna por el impacto que esta situación tuvo en su organización.

Bill Gates desmiente vínculos ilegales con Epstein

De acuerdo con PEOPLE, un portavoz de la Fundación Gates, habló sobre las declaraciones de Bill Gates que ocurrieron el martes durante la asamblea general de la organización. Esta reunión se lleva a cabo dos veces al año y fue un espacio donde los empleados pudieron hacer preguntas sobre una variedad de temas, incluyendo su relación con Epstein. El portavoz asegura que Gates respondió las preguntas con detalle y “asumió la responsabilidad de sus acciones”.

Bill Gates negó rotundamente los vínculos ilegales con Epstein. (Getty Images)

En relación con los señalamientos sobre las mujeres rusas mencionadas en los documentos, Gates admitió haber tenido relaciones extramaritales con ellas durante su matrimonio con Melinda French Gates. Una de ellas siendo una jugadora de bridge que conoció durante un evento del juego de cartas, y la segunda, una física nuclear que conoció a través de sus negocios. Sin embargo, enfatizó: “No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”. Además, menciona que “nunca pasó tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban [a Epstein]”.

Gates también dijo frente a sus empleados que fue “un gran error pasar tiempo con Epstein”, particularmente después de haberlo conocido en 2011 cuando ya había pasado tiempo en prisión. No obstante, reitera que nunca pasó una noche cerca de Epstein o en su isla. Aún así, el empresario se disculpó con los presentes: “Pido disculpas a otras personas que se vieron envueltas en esto debido al error que cometí”.

La relación de Bill Gates y Jeffrey Epstein

Bill Gates conoció a Jeffrey Epstein en 2011 y mantuvo contacto con él hasta aproximadamente 2014. Según el empresario, el objetivo de esa relación era explorar posibles donaciones para proyectos de salud global, dado que Epstein tenía vínculos con personas de alto poder adquisitivo. Gates afirmó que en ese momento no tenía pleno conocimiento del historial criminal del financiero. “Saber lo que sé ahora, lo hace, ya sabes, cien veces peor en términos no solo de sus crímenes en el pasado, sino que ahora está claro que había un mal comportamiento constante”.

Los documentos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron los que ligaron al empresario con el financiero. En ellos se encontraban fotografías de Gates al lado de mujeres con la cara censurada. El empresario aclaró que eran únicamente fotos que el financiero le había pedido que se tomara junto a sus asistentes después de las reuniones que tenían juntos.

Esta es una de las fotos que se publicaron de los archivos de Epstein. (US House Oversight Committee)

Entre los documentos también había dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 que presuntamente escribió Epstein, pero no está claro si llegaron a Gates.

Uno de los documentos parecía tratarse de una renuncia a la Fundación Gates por las acciones del empresario, mientras que el otro expresaba el enojo de Epstein por la decisión del billonario de poner fin a su amistad. Ambos contenían acusaciones graves, entre ellas la supuesta enfermedad de transmisión sexual que habría contraído con las mujeres rusas, la ayuda que habría solicitado para mantenerlo en secreto y, presuntamente, la petición de una medicina que se le administraba a escondidas a su ex esposa Melinda.

Un portavoz de Gates calificó las acusaciones como completamente absurdas y falsas: “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber tenido una relación continua con Gates y los extremos a los que llegaría para tenderle una trampa y difamarlo”.