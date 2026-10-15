Beneficiarán DIF Estatal y Secretaría de Salud a 50 personas con cirugías de prótesis de rodilla

Gracias al trabajo conjunto del DIF Estatal y la Secretaría de Salud, 50 personas que necesitan mejorar su movilidad serán beneficiadas con cirugía para la colocación de prótesis de rodilla, de manera gratuita.

El DIF Estatal Chihuahua reactivó este programa en coordinación con la Secretaría de Salud, a fin de llegar a personas con daño articular avanzado, dolor intenso o limitaciones funcionales.

Además se prevén otras 50 cirugías adicionales durante 2027, para lo que se abrirá una convocatoria, con el propósito de integrar un padrón de beneficiarias y beneficiarios.

Esto permitirá identificar y priorizar los casos con mayor necesidad, así como dar seguimiento a quienes requieran valoración médica y rehabilitación.

Gracias a la gestión realizada por el DIF Estatal con la Beneficencia Pública y al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, que aporta la infraestructura médica, es posible brindar este servicio a quienes, por su situación económica, enfrentarían barreras para acceder a una cirugía de esta naturaleza, cuyo costo supera los 230 mil pesos.

La colocación de prótesis de rodilla forma parte de un proceso integral de atención; después de la intervención, las personas inician un programa de rehabilitación que incluye ejercicios para fortalecer la pierna, recuperar la movilidad de la rodilla y caminar con mayor seguridad.

El DIF Estatal también ofrece estos servicios de rehabilitación a través de sus Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en Chihuahua; su Centro de Rehabilitación Integral (CRI), en Cuauhtémoc y su Centro de Rehabilitación Física (CRIF), en Ciudad Juárez.

La colocación de una prótesis de rodilla consiste en sustituir las superficies dañadas de la articulación por componentes artificiales, con el fin de restablecer el movimiento, corregir deformidades y permitir una marcha más estable.

Con 81 unidades, Chihuahua es el único estado del país con presencia de Unidades Básicas de Rehabilitación en todos sus municipios, lo que permite acercar servicios de terapia, consulta y atención especializada a las familias chihuahuenses.

En los cinco años de la actual administración, el DIF Estatal ha otorgado un millón 347 mil 968 servicios, entre terapias, consultas y estudios, como parte de sus avances en la materia.

Asimismo, ha entregado más de 23 mil 600 apoyos funcionales, entre ellos sillas de ruedas, andadores, prótesis, bastones, lentes, órtesis, muletas y auxiliares auditivos.

Estos apoyos buscan garantizar que las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y los pacientes en proceso de recuperación cuenten con las herramientas necesarias para llevar una vida más activa e independiente.