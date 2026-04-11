“Beneficiar a la gente de forma justa”, dice Sheinbaum al condonar 825 créditos “impagables” del Fovissste

Emiliano Zapata, Mor. “Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo al condonar a 825 morelenses créditos “impagables” del Fovissste, como parte de los cinco millones de personas que a nivel nacional se verán beneficiados con tener su saldo en ceros tanto de ese sistema como del Infonavit.

“Lo mejor que puede hacer un gobierno, alguien que fue elegida por el pueblo y que lo representa, es beneficiar a la gente de manera justa”, tras 36 años de administraciones neoliberales, cuyos gobiernos “se dedicaron a gobernar para unos cuantos, para los de mero arriba”.

Citó como ejemplo “la famosa deuda del Fobaproa, que fue provocada al cambio de dos gobiernos, el de (Carlos) Salinas de Gortari y de (Ernesto) Zedillo”, donde la deuda de los banqueros “se volvió pública” y hasta la fecha “lo seguimos pagando todos los mexicanos”.

En cambio, dijo, nadie ayudó a muchísimas familias que en el ‘94, con la devolución, “perdieron sus pequeños negocios, sus casas” y se fue “empobreciendo el pueblo”.

Se refirió a los gobiernos de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Vicente Fox, “que supuestamente iba a ser el gran cambio en nuestro país y acabaron siendo puros negocios para los hijos de su esposa. Eso sí, puro privilegio para los gobernantes” y luego “vino (Felipe) Calderón y toda la guerra contra el narco y también mucha corrupción”.

Sobre Enrique Peña Nieto dijo que “mucha gente votó por él pensando en que iba a ser un cambio y a la hora de la hora, lo mismo”.

La presidenta enfatizó que a diferencia del pasado, ahora los créditos de vivienda son accesibles, “y además estamos construyendo un millón 800 mil viviendas”.



Manifestó que Fovissste e Infonavit ya no son “bancos que en vez de construir vivienda para los trabajadores, solo daban créditos, donde los beneficiados eran más bien las empresas constructoras”.

Fue “tanta la corrupción en aquella época que se construyeron viviendas, se pagaron y no están ocupadas porque eran huevitos de 20 metros cuadrados o no tenían acceso al agua, a carreteras, a nada”.

Además, “generaron créditos impagables” que “de 70 mil pesos, a lo largo de 10 años se convirtieron en créditos de 700 mil pesos y se pagaba y se pagaba y se pagaba y cada vez se debía más”.

Dijo que hay cinco millones de familias en México que adquirieron este tipo de créditos “de buena fe y al final se convirtieron en deudas impagables”, aunado a la “angustia que eso provoca” en las familias.

Ratificó que la función de su gobierno es “ayudar para generar las condiciones de vida, para las y los trabajadores de México. Los empresarios están muy bien y qué bueno que sigan invirtiendo en México, pero ellos ya tienen sus esquemas de financiamiento. A nosotros nos toca reducir desigualdades y apoyar a la gente”.

A muchos, “se les puede condonar su deuda porque ya pagaron lo suficiente, y son cinco millones de familias beneficiadas con quitas, con descuentos para que puedan tener su sueño, que es una vivienda”.

Al final de este acto, personal de Fovissste entregó el papel de condonación de créditos y también hubo para el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.