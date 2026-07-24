Bajó percepción de inseguridad en Chihuahua capital y Ciudad Juárez: Inegi

La inseguridad continúa como una de las principales preocupaciones de la población mexicana, durante el mes junio el 59.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en la ciudad donde habita, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados este viernes por Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad: 🚺 65.6%

🚹 52.6% Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Por género, el 65.6% de las mujeres afirmó sentirse insegura en la ciudad donde vive, frente a 52.6% de los hombres.

Las ciudades donde la población reportó los mayores niveles de percepción de inseguridad fueron:

⚠️Irapuato, Guanajuato: 91.2%

⚠️Culiacán, Sinaloa: 90.8%

⚠️Reynosa, Tamaulipas: 86.6%

En contraste, las ciudades donde los habitantes reportaron sentirse más seguros fueron:

✅San Pedro Garza García, Nuevo León: 10.6%

✅Piedras Negras, Coahuila: 13.9%

✅San Nicolás de los Garza, Nuevo León: 16.9%

✅Saltillo, Coahuila: 16.9%

En el caso de Chihuahua capital, la percepción de inseguridad bajó de un 47.5 a 44.5 por ciento de marzo a junio, mientras que en Ciudad Juárez disminuyó de un 69.1 al 63.7 por ciento en el mismo periodo.

La ENSU también identificó los espacios donde la ciudadanía percibe mayor riesgo.

El 70.3% de la población manifestó sentirse insegura al utilizar cajeros automáticos ubicados en la vía pública, mientras que el 63.4% señaló experimentar esa sensación al transitar por las calles.

Estos resultados reflejan que la percepción de inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos en las ciudades del país, especialmente para las mujeres y en los espacios públicos de uso cotidiano.