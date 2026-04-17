Avanza coordinación en seguridad: Ejecuta SSPE y FGE cateo en Ciudad Juárez bajo directriz de Gilberto Loya

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la ejecución de una orden de cateo en Ciudad Juárez, como parte de las acciones de investigación relacionadas con un delito previo de homicidio doloso.

La diligencia se realizó durante la noche de ayer en un inmueble ubicado en la colonia Parques Industriales, en cumplimiento de una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, derivada de una carpeta de investigación vigente.

El operativo que fue encabezado por la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación, contó con la participación de la SSPE a través del Grupo Especial de Detectives y la Fuerza Especial SWAT, además de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Gilberto Loya subrayó que durante la intervención se realizaron labores técnicas de procesamiento de la escena, incluyendo la fijación y levantamiento de indicios, así como la toma de muestras en un vehículo localizado al interior del inmueble.

Como resultado del cateo, se aseguró un vehículo tipo sedán, marca Lincoln, línea MKZ, color gris, sin placas de circulación, el cual quedó a disposición de la autoridad ministerial.

La diligencia concluyó sin incidencias adicionales, reafirmando la coordinación efectiva entre las distintas corporaciones participantes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y estratégica para investigar delitos de alto impacto y garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.