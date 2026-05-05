10 de mayo; proyectan de 500 a 2,500 pesos en regalos por mamá

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que en las celebraciones del día de la Madre hay una proyección de gasto de 2 mil 500 pesos por madre, esto con el fin de consentir a las reinas del hogar.

“El año pasado que al final andaba en 40 millones de pesos de entre 500 a dos mil 500 por madre, este año será igual”, comentó.

En este sentido el líder del comercio comentó que los restaurantes estarán abarrotados, así como florerías, tiendas de ropa e incluso electrodomesticos, que son son parte de los regalos más demandantes.

Cabe destacar que se espera una buena derrama económica, superior a los 40 millones que se dieron en 2025, el mes de mayo en especial el 10 de mayo es de los más esperados para el comercio pues hay gran actividad económica por las celebraciones y regalos.