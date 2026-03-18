Atentos a lo que buscan aprobar “por debajo de la mesa”: Santiago por Plan B de la Reforma Electoral

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que al no haber prosperado la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido en turno pretende transgredir la soberanía de las entidades federativas y de los municipios.

En este sentido consideró que se debe poner atención a lo que se pretende aprobar con el Plan B de la presidenta y sobre todo, de lo que se busca aprobar “por debajo de la mesa”.

“Recordemos que el antecedente es una propuesta inicial o un plan A, digamos, que lo que quería era secuestrar la mayoría de las cámaras y entonces, cuando esto no prospera, lo que tenemos es un plan B que ya no solo aborda el tema federal, sino que incluso en mi opinión muy personal, pues estaría inclusive transgrediendo la soberanía -ahora que tanto se habla el tema de soberanía-, estaría transgrediendo la soberanía en los estados e incluso la autonomía municipal, tratando de imponer criterios y cayendo en lo que hemos visto ya desde los últimos siete años como una práctica común que se quiere ver al país desde el escritorio en la Ciudad de México, se quiere homologar al país como si todo México fuera igual”.

Reiteró que durante 7 años se ha visto el partido en el gobierno ha transgredido los elementos básicos del Pacto Federal: “entonces, hay que analizar muy bien lo que están presentando, pero como les decía en otra ocasión, hay que analizar también la doble intención que esta propuesta de reforma está evidentemente tratando de pasar por debajo de la mesa”.