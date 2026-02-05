Asisten Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas y titular anti secuestros al Encuentro Nacional para el Combate a la Extorsión

Alcanzaron acuerdos que permitirán a Chihuahua y mediante la coordinación interinstitucional, el combate a ese delito en todas sus modalidades

El Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, informó que el pasado 04 de febrero, asistió al Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión.

Dicho encuentro se celebró en el Parque Nacional de Justicia de la Ciudad de México, en donde fue acompañado por la Coordinadora de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, Gabriela Márquez.

El Fiscal Zuany Portillo destacó que este encuentro se avanzó en la coordinación interinstitucional para lograr una herramienta real que permita prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión en todas sus modalidades.

Señaló que se alcanzaron “acuerdos que nos comprometen a llevar a cabo lo más pronto posible, el combate a estos delitos, para bien de la sociedad chihuahuense”.