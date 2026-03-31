Aseguraron arma y drogas a víctimas de homicidio en Cuauhtémoc, eran hermanos originarios de Madera

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado informó que ayer lunes se registró un hecho violento en el municipio de Cuauhtémoc en donde 3 personas perdieron la vida por agresión armada, mismas a las que se les localizó un arma de fuego y 61 porciones de cocaína.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento que se maneja como lote de autos/taller mecánico ubicado en el Boulevard Jorge Castillo Cabrera en el que dos hombres y una mujer, hermanos originarios de la región de Madera fueron atacados por sujetos aún desconocidos.

Portillo Coronado expresó que ya se tiene información que puede ayudar a ubicar el vehículo en el que huyeron los agresores, así como la ruta de escape que utilizaron.

Debido al aseguramiento de droga que se realizó en el lugar, la principal línea de investigación que se sigue es la posible relación con el narcomenudeo y la pugna entre grupos de la delincuencia organizada.