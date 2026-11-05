Aseguran vehículo Beat presuntamente utilizado en homicidio en San Felipe

Elementos de distintas corporaciones de seguridad realizaron el aseguramiento de un vehículo Chevrolet Beat, presuntamente utilizado en el homicidio registrado durante la mañana de este jueves en la colonia San Felipe, en la ciudad de Chihuahua.

En el operativo participaron oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, así como elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), del área de Inteligencia, y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), pertenecientes al grupo de Detectives.

El automóvil fue localizado y asegurado en el cruce de las calles Mar de Bengala y Océano Pacífico, donde se concentraron los agentes investigadores para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La unidad quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para establecer su participación en el homicidio y obtener indicios que permitan avanzar en la identificación de los responsables.