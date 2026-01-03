Asegura SSPE vehículo y armas largas en la vía corta a Parral

Como parte de los recorridos permanentes de disuasión del delito y presencia estratégica en la vía corta a Parral, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el aseguramiento de un vehículo con impactos de arma de fuego, así como de dos armas largas, a la altura del kilómetro 67.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 2 de enero, cuando elementos de la Policía del Estado, en colaboración interinstitucional con el Ejército Mexicano, avistaron un vehículo a un costado de la carretera, el cual se encontraba en aparente estado de abandono.

Al realizar la intervención correspondiente, los agentes se percataron de que el vehículo, una pickup Ford de color blanco, presentaba impactos de arma de fuego, situación que derivó en un rastreo exhaustivo en la zona para descartar riesgos y localizar indicios adicionales.

Durante esta revisión, los elementos localizaron dos fusiles calibre 7.62×39, así como tres cargadores, los cuales, en conjunto con el vehículo, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para su debida investigación.

Este aseguramiento es resultado del despliegue permanente y coordinado de la Policía del Estado, y forma parte de la estrategia de seguridad pública impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, quien ha reiterado que la vigilancia constante en tramos carreteros es clave para inhibir la actividad delictiva, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.