Arrestan a 2 sujetos con 99 envoltorios de supuesta droga en Chihuahua

Dos sujetos con 99 envoltorios de presunta cocaína fueron detenidos este miércoles, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, que encabeza Gilberto Loya Chávez.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro P. E. y Alan Jassiel M. V., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La intervención se registró durante la tarde del pasado miércoles, cuando agentes de la SSPE realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Villa del Real y detectaron a dos personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al acercarse los elementos, uno de los sujetos adoptó una actitud hostil y agresiva, mientras que el segundo les pidió que se retiraran y cuestionó la revisión de rutina.

Ante esta situación, los agentes procedieron a realizar una inspección de ambos individuos y de los vehículos ubicados en el lugar. En un Nissan Sentra modelo 2006 localizaron inicialmente 20 envoltorios de presunta cocaína.

Posteriormente, durante la revisión de un segundo vehículo, fueron encontrados 79 envoltorios adicionales, con lo que se contabilizaron 99 dosis y un peso total de 118 gramos de la sustancia.

La SSPE señaló que este aseguramiento forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por Gilberto Loya, enfocada en retirar de las calles tanto a posibles generadores de violencia como las sustancias que representan un riesgo para la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses.