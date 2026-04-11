Apoya Diputada Joss Vega a pareja que perdió su patrimonio en incendio

Chihuahua, Chih.- Atendiendo las necesidades de la gente y manteniendo la cercanía que la caracteriza, la Diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, entregó apoyos a una pareja que perdió gran parte de su patrimonio hace un par de semanas en un incendio suscitado en su hogar ubicado en la colonia Junta de los Ríos.

A través de notas periodísticas, la integrante del Grupo Parlamentario del PAN, tuvo conocimiento de los hechos ocurridos, por lo que de inmediato tuvo acercamiento con la señora Martha y el señor Alejandro, personas afectadas, a fin de extenderles su ayuda.

El apoyo entregado consiste en un menaje gestionado con el Gobierno del Estado, encabezado por la Gobernadora, María Eugenia Campos, el cual incluye un refrigerador, colchón matrimonial y un sillón que permitirá a esta pareja volver a iniciar tras la tragedia a la que sobrevivieron.

Vega Vargas destacó que la situación por la que atravesaron le permitirá a la pareja fortalecer aún más su matrimonio que suma 40 años. “Tienen toda una vida y van a seguir juntos porque ya han pasado por muchas cosas”, refirió la legisladora,.