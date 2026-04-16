Aparece cuerpo calcinado en predio baldío de la colonia Granjas Cerro Grande

El reporte a los números de emergencia fue sobre las calles De los Fresnos y calle Cuarta en la colonia Granjas Cerro Grande, donde fue localizado un cuerpo totalmente calcinado dentro de un predio baldío.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Estatal (SSPE) primeros respondientes, por lo que acordonaron la escena, en lo que Fiscalía se hacía cargo del levantamiento de evidencia.

De acuerdo con números rojos por homicidios dolosos en la capital, sería este el noveno, sumándose a uno de los tantos que se han localizado en zonas baldías.